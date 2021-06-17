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Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında? Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar'dan boşandı mı?

Televizyon ekranlarının fenomen dizilerinden Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Gülben karakteriyle kısa zamanda geniş kitleler tarafından tanınan Merve Dizdar araştırılıyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda yer alan Gürhan Altundaşar'la evli olduğu bilinen Merve Dizdar ayrılık haberleriyle gündemde. Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında? Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar'dan boşandı mı?

17.06.2021 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL
Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında? Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar'dan boşandı mı?

Merve Dizdar Gürhan Altundaşar boşandı mı? sorusu sosyal medyaya bomba gibi düştü. Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Merve Dizdar'ın hayatı merak ediliyor. İşte Merve Dizdar biyografisi ve dizileri

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Oyuncu Merve Dizdar, ilk televizyon deneyimi olan Aksanat Çocuk Oyunları ile tanındı.

MERVE DİZDAR HAYATI

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.

İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

MERVE DİZDAR GÜRHAN ALTUNDAŞART BOŞANDI MI?

Merve Dizdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gürhan Altundaşar'la ayrıldıklarını açıkladı. Yasak aşk ve aldatma iddialarına da cevap veren Merve Dizdar: "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler" dedi.

MERVE DİZDAR DİZİLERİ, FİLMLERİ, OYUNLARI

Rol aldığı oyunlar

YılOyunRolNotlar
2010Çok Yaşa Dünya
2010 - 2011Bir Tutam Hayat
2011 - 2012Titus Andronicus
2012Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar
2012Bir İnfazın Portresi
2015Kuşlar
2016Güçlü
2017YutmakSamantha
2019Alice MüzikaliKedi
2021On İkinci GeceOlivia[3]Dijital Sahne


Televizyon

YılYapımRolKanalNotlar
2021Kırmızı OdaGülben DerenoğluTV8Konuk Oyuncu
2020-Masumlar ApartmanıGülben DerenoğluTRT 1Başrol
2020Mucize DoktorDamlaFoxYardımcı Karakter
2017-2018Vatanım SensinEfsunKanal DYardımcı Karakter
2017Yüz YüzeYeşimShow TVYardımcı Karakter
2015-2016KertenkeleİremAtvYardımcı Karakter
2015Kırgın ÇiçeklerİremAtvKonuk Oyuncu
2015Beş KardeşFatmaKanal DYardımcı Karakter
2014Çılgın Dersane ÜniversitedeÖzgeShow TVYardımcı Karakter
2013-2014DoksanlarSelinAtvYardımcı Karakter
2012İnsanlar AlemiStar TVKonuk Oyuncu
2010-2011Kavak YelleriSalihaKanal DYardımcı Karakter

Sinema

YılYapımRolNotlar
2021Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?İzzetYardımcı Karakter
2020Eltilerin SavaşıGizemBaşrol
2019Bir Aşk İki HayatSema YaşarYardımcı Karakter
2016Yok Artık 2BuketYardımcı Karakter
2013Mandıra FilozofuSekreterYardımcı Karakter
2012Bir Ses Böler GeceyiGülizar, DemetBaşrol

İnternet

YılYapımRolYayınlandığı PlatformNotlar
20177 Yüz (Büyük Günahlar)NihalBluTVYardımcı Karakter

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