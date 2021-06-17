Merve Dizdar Gürhan Altundaşar boşandı mı? sorusu sosyal medyaya bomba gibi düştü. Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Merve Dizdar'ın hayatı merak ediliyor. İşte Merve Dizdar biyografisi ve dizileri
MERVE DİZDAR KİMDİR?
Merve Dizdar 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Oyuncu Merve Dizdar, ilk televizyon deneyimi olan Aksanat Çocuk Oyunları ile tanındı.
MERVE DİZDAR HAYATI
Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.
İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.
MERVE DİZDAR GÜRHAN ALTUNDAŞART BOŞANDI MI?
Merve Dizdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gürhan Altundaşar'la ayrıldıklarını açıkladı. Yasak aşk ve aldatma iddialarına da cevap veren Merve Dizdar: "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler" dedi.
MERVE DİZDAR DİZİLERİ, FİLMLERİ, OYUNLARI
Rol aldığı oyunlar
|Yıl
|Oyun
|Rol
|Notlar
|2010
|Çok Yaşa Dünya
|2010 - 2011
|Bir Tutam Hayat
|2011 - 2012
|Titus Andronicus
|2012
|Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar
|2012
|Bir İnfazın Portresi
|2015
|Kuşlar
|2016
|Güçlü
|2017
|Yutmak
|Samantha
|2019
|Alice Müzikali
|Kedi
|2021
|On İkinci Gece
|Olivia[3]
|Dijital Sahne
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Kanal
|Notlar
|2021
|Kırmızı Oda
|Gülben Derenoğlu
|TV8
|Konuk Oyuncu
|2020-
|Masumlar Apartmanı
|Gülben Derenoğlu
|TRT 1
|Başrol
|2020
|Mucize Doktor
|Damla
|Fox
|Yardımcı Karakter
|2017-2018
|Vatanım Sensin
|Efsun
|Kanal D
|Yardımcı Karakter
|2017
|Yüz Yüze
|Yeşim
|Show TV
|Yardımcı Karakter
|2015-2016
|Kertenkele
|İrem
|Atv
|Yardımcı Karakter
|2015
|Kırgın Çiçekler
|İrem
|Atv
|Konuk Oyuncu
|2015
|Beş Kardeş
|Fatma
|Kanal D
|Yardımcı Karakter
|2014
|Çılgın Dersane Üniversitede
|Özge
|Show TV
|Yardımcı Karakter
|2013-2014
|Doksanlar
|Selin
|Atv
|Yardımcı Karakter
|2012
|İnsanlar Alemi
|Star TV
|Konuk Oyuncu
|2010-2011
|Kavak Yelleri
|Saliha
|Kanal D
|Yardımcı Karakter
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|2021
|Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?
|İzzet
|Yardımcı Karakter
|2020
|Eltilerin Savaşı
|Gizem
|Başrol
|2019
|Bir Aşk İki Hayat
|Sema Yaşar
|Yardımcı Karakter
|2016
|Yok Artık 2
|Buket
|Yardımcı Karakter
|2013
|Mandıra Filozofu
|Sekreter
|Yardımcı Karakter
|2012
|Bir Ses Böler Geceyi
|Gülizar, Demet
|Başrol
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