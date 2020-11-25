Son olarak Burak Dayı'dan ayrılan Boluğur, "Bir erkekte en nefret ettiğin şey ne?" sorusuna, "Nefret kelimesini kullanmıyorum. Ailesinden ayrışmamış olması, mesleği ve parası üzerinden bir üslupla tavlamaya çalışmasından hoşlanmıyorum." yanıtını verdi.

Boluğur ayrıca, bir erkekte en çok sınır ihlallerine ve ergen davranışlara sinirlendiğini belirtti.