Mertens ailesinin mutlu günü!
Galatasaray'ın eski futbolcu Dries Mertens ve eşi Kat'ın, Lulu ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi.
Galatasaray'ın eski futbolcularından Dries Mertens'in bir çocuğu daha dünyaya geldi.
Mertens ailesi, Lulu isminde kız çocuklarının dünyaya geldiğini açıkladı.
GALATASARAY'DAN TEBRİK
Galatasaray, Mertens için yayımladığı tebrik mesajında, "Futbol A Takımı eski oyuncularımızdan Dries Mertens ve değerli eşi Kat’ın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Mertens ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Lulu’ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!" ifadelerini kullandı.
