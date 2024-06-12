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        Haberler Magazin Mert Demir: Sahneye çıkamayacağım

        Mert Demir: Sahneye çıkamayacağım

        Şarkıcı Mert Demir, geçirdiği ameliyat dolayısıyla bugün gerçekleştirilecek olan 'Ajda Pekkan ve Arkadaşları' konserinde sahne alamayacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 11:40 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:09
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        Mert Demir'in ameliyat açıklaması
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        30 yaşındaki şarkıcı Mert Demir, sosyal medya hesabından burun ameliyatı geçirdiğini, bunun sonucunda Ajda Pekkan'ın bugün Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda vereceği 'Ajda Pekkan ve Arkadaşları' konserinde sahne alamayacağını açıkladı.

        Mert Demir; "Ajda Pekkan Tüpraş Stadyumu konserinde geçirdiğim ameliyat dolayısıyla sahneye çıkamayacağımı üzülerek duyurmak isterim. Harika bir konser olsun" notuyla açıklama yaptı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Mert Demir
        #Ajda Pekkan

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