Mert Demir: Sahneye çıkamayacağım
Şarkıcı Mert Demir, geçirdiği ameliyat dolayısıyla bugün gerçekleştirilecek olan 'Ajda Pekkan ve Arkadaşları' konserinde sahne alamayacağını açıkladı
30 yaşındaki şarkıcı Mert Demir, sosyal medya hesabından burun ameliyatı geçirdiğini, bunun sonucunda Ajda Pekkan'ın bugün Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda vereceği 'Ajda Pekkan ve Arkadaşları' konserinde sahne alamayacağını açıkladı.
Mert Demir; "Ajda Pekkan Tüpraş Stadyumu konserinde geçirdiğim ameliyat dolayısıyla sahneye çıkamayacağımı üzülerek duyurmak isterim. Harika bir konser olsun" notuyla açıklama yaptı.
Fotoğraflar: Instagram