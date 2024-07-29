Mert Demir Harbiye'de sahne alacak

Müziğiyla farklı janrları bir araya getiren; söz yazarı, besteci, prodüktör ve aranjör Mert Demir, dijital müzik platformlarında milyonlarca dinlenme rakamına sahip. Müzik listelerini kasıp kavuran sanatçı, Türkiye'nin yanı sıra bir çok Avrupa ve Orta Doğu ülkesinde radyolarda en çok çalan isimler arasında.