Mert Demir Harbiye'de sahne alacak
Mert Demir, BKM Organizasyonu ile DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında 10 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak
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Müziğiyla farklı janrları bir araya getiren; söz yazarı, besteci, prodüktör ve aranjör Mert Demir, dijital müzik platformlarında milyonlarca dinlenme rakamına sahip. Müzik listelerini kasıp kavuran sanatçı, Türkiye'nin yanı sıra bir çok Avrupa ve Orta Doğu ülkesinde radyolarda en çok çalan isimler arasında.
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Hit olmuş parçaları ile gönüllerde taht kuran, uzun soluklu turneleriyle Türkiye'nin dört bir yanını dolaşan ve sahne performansıyla günlerce konuşulan Mert Demir, 10 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak .