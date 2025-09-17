Mersin'e "Atıksu" için kredi ve hibe

"Mersin Atıksu Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi" finansmanı için Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) arasında yaklaşık 84 milyon avro tutarındaki dış kredi ve hibe konusundaki projelerin imza töreni yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, imza töreninde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanları Semih Gökayaz, İbrahim Evrim ve Haşim Tuluk ile MESKİ Genel Müdürlüğü bürokratları, EBRD Heyeti’nden Altyapı Sektörü Başkanı İdil Gürsel ile Altyapı Sektörü Müdürü Cem Ocak, IFC Heyeti'nden Ana Yatırımlar Başkanı Marco Sorge ile Yatırım Uzmanı Sena Akkaş yer aldı.

Uzun yıllardır üzerine çalıştıkları, kent için son derece önemli projelere imza attıkları için oldukça mutlu olduklarını ifade eden Başkan Seçer, "84 milyon Euro'luk paket bizim özellikle Mersin'in Doğu'dan Batı'ya sahile yakın yerleşim yerlerindeki altyapı ve arıtma sorunlarımızın önemli bir kısmını ortadan kaldıracak. Hatta yılların beklediği yatırımları gerçekleştirecek bir çalışma olacak. Bugünlere erişmek beni çok heyecanlandırıyordu. Hepinizin emeği sonucu bugünlere geldik. Çok teşekkür ediyorum. Bunlar, bizi çok mutlu edici ve gururlandırıcı çalışmalar. Herkese hayırlı olsun" dedi.

Söz konusu projelerle Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı küresel iklim değişikliği sorununa da çözüm yolunda çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Seçer, çevre dostu yakıtlara dönmek istediklerini ve bu yüzden de ulaşımda raylı sistemlere yöneldiklerini ifade ederek, şunları söyledi: "İklim değişikliğini körükleyici fosil yakıtların kullanılmasından çıkalım. Bunlar için krediler bulalım, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı yapalım. Bütün çabamız bu yönde. Daha modern, yaşanabilir ve akıllı şehirler oluşturmak ve çevre dostu projelere imza atmak istiyoruz. Bizim bünyemize bakarsanız bunlar çok büyük yatırımlar." EBRD Altyapı Sektörü Başkanı İdil Gürsel de Mersin'in 10 yılı aşkın süredir EBRD müşterisi olduğunu ifade ederek, finanse edilen projelere değindi. Konuşmasında "Yeşil Şehirler" programı hakkında bilgi veren İdil Gürsel, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası olarak, 'Yeşil Şehirler' programımız var ve siz de bu kredi ile beraber bizim Türkiye'deki 6. yeşil şehrimiz olacaksınız. Bu programla ve ekibinizle beraber Mersin'e, ''eşil Şehir Aksiyon Planı' yapacağız. Yeşil projeleri ve karbondioksit salınımını düşürecek projeleri beraber belirleyeceğiz. Birlikte, 1 yılı aşkın sürecek olan yolculuğa çıkacağız. Bir diğer önemli konu da; iklim değişikliği ve bu konu bütün şehirlerin üstüne düşmesi gereken bir konu. Bu noktada önceliklendirme ve politikalandırma çok önemli. Biz de bu konuda size destek olmaya çalışacağız" dedi.

IFC Ana Yatırımlar Başkanı Marco Sorge ise Başkan Seçer ile bir arada olmanın ve bu önemli projeye katkıda bulunmanın kendileri için büyük bir gurur olduğundan söz etti. EBRD'ye de teşekkür eden Sorge, "Bugün çok büyük bir gün ama bizim işimiz aslında tam olarak burada bitmiyor. Bundan sonra da her zaman beraber çalışmaya devam edeceğiz. Aslında sürdürülebilirlik çatısı altında bu da sizin yaptığınız ilk projeydi. Bu Mersin'e yaptığımız ilk proje ama son olmayacağını biliyoruz" şeklinde konuştu. PROJE HAKKINDA "Mersin Atıksu Yönetimi ve Ekolojik Denge" projesi kapsamında toplam 5 adet ihale gerçekleştirilecek. İçerisinde; Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe Projesi, Tarsus Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe Projesi, Yenice Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ve Çeşmeli-Kargıpınarı Mahalleleri Derin Deniz Deşarjı Projesi yer alan 'Doğu Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjı Yapım İşi', içerisinde; Silifke Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe Projesi, Atakent–Atayurt–Arkum Mahalleleri Ortak Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi, Yeşilovacık Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, Kızkalesi Derin Deniz Deşarjı Projesi ile Bozyazı Derin Deniz Deşarjı Projesi yer alan ve ihalesi 17 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek olan 'Batı Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları Yapım İşi', ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşecek olan 'Müşavirlik ve Kontrollük Danışmanlık İşi', ihalesi 20 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşecek olan 'Ekipman Desteği Mal Alımı İşi' ile ihalesi 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşecek olan 'İzleme ve Uygulama Desteği Danışmanlık İşi' yer alıyor.