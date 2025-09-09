Habertürk
        Mersin'de vektörle mücadelede "dijital dönüşüm" | Son dakika haberleri

        Mersin Büyükşehir'den vektörle mücadelede "dijital dönüşüm" hamlesi

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, vektör adı verilen vatandaşların sağlığını etkileyen keneler, sinekler ve pireler gibi canlılarla mücadele çalışmalarında dijitalleşme adımı attı. Büyükşehir, "Vektörle Mücadelede Mekansal Süreç Yönetimi" adı verilen yeni sistemle sahadaki tüm süreçleri merkezi bir koordinasyon üzerinden yönetmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 11:53 Güncelleme: 09.09.2025 - 11:53
        Mersin'de vektörle mücadelede "dijital dönüşüm"
        Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği "Vektörle Mücadelede Mekansal Süreç Yönetimi" adı verilen yeni sistemle, vektörle mücadele çalışmalarında sahadaki tüm süreçleri merkezi bir koordinasyon üzerinden yönetmeye başladı.

        Uygulama sayesinde sahada görevli ekiplerin günlük faaliyetleri dijital ortamda kayıt altına alınarak, iş emirleri, görevlendirmeler ve raporlamalar tek merkezden yürütülüyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ilaçlama personeli periyodik olarak bu sistemin kullanımıyla ilgili eğitim alıyor.

        Bu kapsamda son olarak Erdemli Koordinasyon Müdürlüğü'nde görev yapan ekiplere Vektörle Mücadele Sistem Kurucusu, Yazılım Mühendisi Kemal Durkaya tarafından eğitim verildi. Yaklaşık 400 personelin aktif olarak kullandığı dijital platform, çalışanların sahadaki hâkimiyetini artırırken yapılan işin şeffaf bir şekilde takip edilebilmesini sağlıyor.

        Yazılım Mühendisi Kemal Durkaya, vektör popülasyonunu en etkin yöntemle baskılayabilmek için dijital bir sisteme geçtiklerini belirterek, "Sistemin adı 'Vektörle Mücadelede Mekansal Süreç Yönetimi'. Amacı; mobil uygulamayı kullanarak sahadaki oluşan iş süreçlerini dijitalleştirip bir merkezi koordinasyon sisteminden görevlendirmeler, iş emirleri, paylaşımlar, sahanın analizi, üreme kaynaklarının yoğunlukları, kullanılan biyosidal ürünleri analiz edip buna göre bir yöntem belirlemek. Bu hem karbon ayak izinin takibi hem de kullanılan kimyasalların ayak izini takip edebileceğimiz bir sistem aynı zamanda" dedi.

        Sahadaki personelin her gün yaptığı işle ilgili sistemde sayısal bir işlem yaptığını ifade eden Durkaya, "Bu yaklaşık maliyette bir verimlilik sağlayacak. Takip edilebilmek, yapılan işin sayısallaşmasını sağlayabilmek hem personelin motivasyonunu artırıyor hem de personel yaptığı işi 1 gün sonra da 3 gün sonra da görebiliyor. Alana hâkim oluyor. Bir personel değişikliğinde sistem sekteye uğramıyor. Bu platform personelin çok kolay ve çok hızlı iş yapabileceği bir platform. Geri dönüşler de çok olumlu. Hızlı bir eğitim süreci geçirdik. Adaptasyon çok hızlı oldu. Şu an Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 400 personeli dijital olarak bu sistem içerisinde" ifadelerini kullandı.

