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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Mersin'de şehitler unutulmadı - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor ve Beşiktaş şehitleri unutmadı

        Isınmaya çıkan Hatayspor ve Beşiktaşlı futbolcular, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askeri andıkları siyah tişörtler giydi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.12.2023 - 21:25 Güncelleme: 25.12.2023 - 21:25
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        Şehitler unutulmadı
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        Oyuncuları alkışlarla karşılayan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

        Isınmanın ardından futbolcular maça çıkarken de "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart taşıdı. Müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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