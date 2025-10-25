Mersin'de öğrenciler sahili temizledi

Mersin'de öğrenciler sahilde çevre temizliği yaptı
Mersin'in Silifke ilçesinde "Avrupa Mavi Okul Projesi" kapsamında Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu ve Seyfettin Tatoğlu Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla Kum Mahallesi'ndeki sahil bandında etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte ilçe protokolü ve öğrenciler sahildeki çöp, plastik ve cam şişe atıklarını topladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Eroğlu, yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin çevre bilincinin kazandırılmasında önemli rol oynadığı kaydetti.