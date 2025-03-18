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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de horoz dövüşü cezası: 74 bin lira | Son dakika haberleri

        Mersin'de horoz dövüşüne 74 bin lira ceza

        Mersin'de horoz dövüşü yaptırıldığı belirlenen iş yerindeki 8 kişiye 73 bin 976 lira ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:44 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:44
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        Mersin'de horoz dövüşü cezası: 74 bin lira
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        Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ilçesinde denetim yaptı.

        Denetimde bir işletmede dövüştürülen horozlar üzerinden bahis oynadığı tespit edilen 8 kişiye 73 bin 976 lira ceza uygulandı.

        İş yeri sahibi hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan ve "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" gereği işlem yapan ekipler, 7 horozu koruma altına aldı.

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