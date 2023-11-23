Mersin'de facia göz göre göre geldi: Motosiklet sürücüsü, eşi ve 3 çocuğu yola savruldu! - Güncel Mersin haberleri

Mersin'de facia göz göre göre geldi: Motosiklet sürücüsü, eşi ve 3 çocuğu yola savruldu! - Güncel Mersin haberleri

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Mersin'de kazaya karışan motosikletten yola savrulan 9 yaşındaki çocuk, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Mustafa G. yönetimindeki motosiklet, Anamur ilçesi Bozdoğan Mahallesi D-400 kara yolunda, Yaşar O. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, eşi ve 3 çocuğu yola savruldu.

9 YAŞINDAKİ FEVZİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Bu sırada arkadan gelen bir kamyon, yola savrulan çocuklardan 9 yaşındaki Fevzi G.'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Fevzi G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

SÜRÜCÜ, EŞİ VE DİĞER ÇOCUKLARI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Mustafa G., eşi ve diğer çocukları Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Otomobil ve kamyon sürücüsü gözaltına alındı.