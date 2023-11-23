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        Haberler Gündem Trafik Mersin'de facia göz göre göre geldi: Motosiklet sürücüsü, eşi ve 3 çocuğu yola savruldu! - Güncel Mersin haberleri

        Mersin'de facia göz göre geldi! Motosiklet sürücüsü, eşi ve 3 çocuğu yola savruldu...

        Mersin'de sürücü, eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu motosiklet, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan aileden 9 yaşındaki çocuk, kamyon çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü, eşi ve diğer çocukları hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:57 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:49
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        Mersin'de facia göz göre göre geldi!
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        Mersin'de kazaya karışan motosikletten yola savrulan 9 yaşındaki çocuk, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Mustafa G. yönetimindeki motosiklet, Anamur ilçesi Bozdoğan Mahallesi D-400 kara yolunda, Yaşar O. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, eşi ve 3 çocuğu yola savruldu.

        9 YAŞINDAKİ FEVZİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Bu sırada arkadan gelen bir kamyon, yola savrulan çocuklardan 9 yaşındaki Fevzi G.'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Fevzi G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        SÜRÜCÜ, EŞİ VE DİĞER ÇOCUKLARI HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada yaralanan Mustafa G., eşi ve diğer çocukları Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Otomobil ve kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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        #son dakika haberleri mersin
        #motosiklet
        #Anamur
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