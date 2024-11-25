Mersin'de bugün okullar tatil mi? Mersin Valiliği açıklama yaptı mı?
Türkiye birkaç gündür erken gelen kışın etkisinde. Birçok ilde aniden bastıran kar yağışı hem hayatı hem de eğitimi olumsuz etkiledi. Valiliklerden gelen son dakika açıklamalarla, 34 şehirde eğitime ara verildi. Peki, 25 Kasım bugün Mersin'de okul tatil mi, Mersin Valiliği açıklama yaptı mı? İşte, detaylar...
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Türkiye bu kez kış mevsimine erken girdi. Aralık ayına girmeden Türkiye'nin dört bir yanından kar ve sağanak yağış manzaralı gelmeye başladı. Olumsuz hava koşulları beraberinde örgün eğitimi de etkiledi ve birçok ilde okullar tatil edildi. Peki, 25 Kasım Pazartesi bugün Mersin'de okullar tatil mi, ders işlenecek mi? İşte, Mersin'de son durum....
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25 KASIM PAZARTESİ BUGÜN MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Mersin'in Mut ilçesinde 25 Kasım Pazartesi okullar tatil edildi.
Mersin Valiliği, Mut ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.
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MERSİN'DE 26 KASIM SALI YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Henüz bu konu hakkında yapılan bir açıklama yok. Resmi açıklama yapılması halinde haberimize ekleyeceğiz.
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