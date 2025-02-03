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        Haberler Gündem Çevre Mersin'de 3.5 milyon metreküp su geri kazanıldı | Son dakika haberleri

        Mersin'de "akustik dinleme" ile 3.5 milyon metreküp içme suyu geri kazanıldı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün "akustik dinleme" çalışmalarıyla geçen yıl yaklaşık 3 milyon 500 bin metreküp içme su geri kazanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 12:01 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:01
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        Mersin'de 3.5 milyon metreküp su geri kazanıldı
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kayıp-kaçakla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir'den yapılan açıklamaya göre, SCADA (Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama) Merkezi ile tüm içme suyu depolarını 7/24 izleyen MESKİ, yüzeye çıkmayan arızaları teknolojik cihazlarla tespit ederek sudaki kayıp ve kaçakları asgari düzeye indiriyor.

        MESKİ İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı'na bağlı SCADA ve Fiziki Kayıp Şube Müdürlüğü; Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçeleri olmak üzere merkez ve kırsal mahallelerde akustik dinleme cihazları ile yüzeye çıkmayan içme suyu arızalarını tespit etmeye devam ediyor.

        MESKİ akustik dinleme operatörlerince 2024 yılında toplam 4 bin 134 adet yüzeye çıkmayan içme suyu arızası tespit edilerek onarıldığı belirtilen açıklama, yaklaşık 3 milyon 500 bin metreküp su tasarrufu sağlandığı kaydedildi.

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