Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası bu ay faizi düşürür mü?
Piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor. Son birkaç toplantıda faizi pas geçen Bankanın bu ay nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. AA Finans'ın yayınladığı beklenti anketi piyasa beklentisini sunuyor. Peki, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aralık faiz kararı bekleniyor. Uzun süredir faiz oranında değişikliğe gitmeyen Merkez Bankası'nın yılın son kararında politikasını değiştirip değiştirmeyeceği merak ediliyor. Öte yandan, AA Finans tarafından yayınlanan beklenti anketi de piyasanın nabzını tutuyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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TCMB ARALIK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı 26 Aralık 2024 saat 14.00'de açıklanacak.
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BEKLENTİ ANKETİNE GÖRE ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLUR?
AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47,50 ile yüzde 50,00 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.
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"SIKI PARA POLİTİKASI KARARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 27 Kasım günü İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.
Karahan, "Para politikamızdaki kararlı duruşumuz yurtiçi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlendirme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmeye devam edecek. Mart ayında yüzde 50’ye çıkardığımız politika faizini 8 aydır sabit tutuyoruz. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.