Yerel pisayalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrildi. Mayıs ayında faiz oranını sabit tutan Merkez Bankası'nın Haziran ayında ne karar vereceği merakla ediliyor. Toplantı beklenirken, AA Finans'ın beklenti anketi de yayınlandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...