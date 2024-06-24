Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası faiz 2024: Merkez Bankası Haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası faiz beklenti anketi

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz beklenti anketi yayınlandı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran faiz oranı için geri sayım başladı. Ayrıca AA tarafından 11 ekonomistle yapılan faiz oranı beklenti anketi de yayınlandı. Peki, Merkez Bankası Haziran faiz oranı ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde? İşte, merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 07:27 Güncelleme: 24.06.2024 - 07:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yerel pisayalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrildi. Mayıs ayında faiz oranını sabit tutan Merkez Bankası'nın Haziran ayında ne karar vereceği merakla ediliyor. Toplantı beklenirken, AA Finans'ın beklenti anketi de yayınlandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...

        • 2

          MERKEZ BANKASI HAZİRAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı Haziran ayı faiz kararında net tarih belli oldu. TCMB Haziran ayı faiz kararını 27 Haziran saat 14.00'te açıklayacak.

        • 3

          MERKEZ BANKASI FAİZ ORANINA YÖNELİK BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI!

          AA Finans'ın TCMB'nin 27 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

          Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

          Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

        • 4

          Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 50 olarak hesaplandı.

          Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 1'i yüzde 45, 1'i yüzde 44 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.

          Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

        • 5

          MAYIS AYI TCMB KARARI NE OLMUŞTU?

          TCMB Mayıs ayında faiz oranını sabit tutmaya karar vermişti. Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 50'de sabit bıraktı.

        • 6

          MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ 2024

          25 Temmuz 2024

          22 Ağustos 2024

          19 Eylül 2024

          17 Ekim 2024

          21 Kasım 2024

          26 Aralık 2024

        9. yargı paketinde son durum!
        9. yargı paketinde son durum!
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Su kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Su kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        Elazığ'da minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
        Elazığ'da minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
        Almanya liderliği son nefeste aldı
        Almanya liderliği son nefeste aldı
        İsrail beyaz fosforla saldırdı
        İsrail beyaz fosforla saldırdı
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        14 yaşındaki Çağrı, 4. kattan düştü
        14 yaşındaki Çağrı, 4. kattan düştü
        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu
        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu
        Dağıstan'da silahlı saldırı
        Dağıstan'da silahlı saldırı
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Diş ağrısı canından etti
        Diş ağrısı canından etti
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Habertürk Anasayfa