"EĞLENMEYE GELDİK"

Aral, geceye üç yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Serkan Keskin ile birlikte katıldı. Muhabirlerle sohbet eden çift, "Gençliğimizin grubu. Güzel bir akşam ve eğlenmeye geldik." ifadelerini kullandı.

"EVLİLİK İLERİDE OLABİLİR"

İlişkileri hakkında da konuşan aşıklar, "Her şey çok güzel gidiyor. Evlilik ileride olabilir ama şu an çok mutluyuz. İlerisine bakacağız." açıklamasını yaptı.