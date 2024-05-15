Memur alımı durduruldu mu? Kamuda tasarruf paketi kapsamında memur alımı olmayacak mı?
Kamuda tasarruf paketi kapsamında bir dizi yeni kararlar alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı ortak basın açıklamasında memur alımlarına da değinildi. Bakan Şimşek'in kamu istihdamı konusunda alınan tedbirleri açıklamasıyla gözler "Memur alımı durduruldu mu? 2024'te memur alımı olmayacak mı?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni paylaştı. Alınan kararların ardından memur alımı yapılıp yapılmacağı merak konusu oldu. Peki, memur alımı durduruldu mu? İşte, konuya dair detaylar...
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MEMUR ALIMI DURDURULDU MU?
Kamu istihdamı konusuna da değinen Bakan Şimşek şu tedbirleri aldıklarını açıkladı:
"3 yıl boyunca emekli olan kadar yeni personel istihdam edeceğiz. Açıktan atama izinleri Bütçe Kanunu'nda net olarak belirlenecek. Destek personeli sayısını, zaman içinde belirli bir program dahilinde azaltmayı hedefliyoruz."
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Kamuda yeni kurumlar kurulmasının önüne geçeceklerini, idareler arasındaki görev dağılımını gözden geçirerek mükerrer yapılanmaları önleyeceklerini belirten Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığının da birçok ilde hem defterdarlıkları hem de vergi dairesi başkanlıkları olduğunu, etkinlik ve verimlilik için bu ikisini birleştireceklerini, böylece Türk milletine daha iyi hizmet sunacaklarını dile getirdi.
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