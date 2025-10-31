Melissa Kasırgası'nda can kaybı yükseliyor!

KASIRGANIN İLERLEYİŞİ

Kasırga ilk olarak salı günü saatte 295 kilometre hızla 5. kategori seviyesinde Jamaika'yı vurmuştu. Melissa, çarşamba günü saatte 190 kilometre hızla kategori 3 seviyesinde Küba'da karaya çıkmıştı.

Küba'da can kaybı olmazken, geniş çaplı yıkım yaşandı. Kasırga son olarak kategori 2 seviyesine gerileyerek Bahamalar'da etkili oldu. Bermuda'nın batısına doğru ilerleyen kasırganın Karayipler'de 48 ila 52 milyar dolar arasında hasar ve ekonomik kayba yol açtığı tahmin ediliyor.