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Melisa Döngel ile kardeşi Elif Döngel'in alışveriş turu

Melisa Döngel, kardeşi Elif Döngel ile birlikte alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Bugün birkaç saat boşluğum vardı. Ben de kız kardeşimle buluştum. Beraber alışveriş yapıp, bir şeyler yedik" dedi

Giriş: 16.04.2023 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
Melisa Döngel ile kardeşi Elif Döngel'in alışveriş turu - Magazin haberleri
"Kız kardeşimle buluştum"
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Melisa Döngel, kardeşi Elif Döngel ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Set arasında kız kardeşi ile buluşan 23 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BERABER ALIŞVERİŞ YAPIP, BİR ŞEYLER YEDİK"

Boş vaktini kız kardeşi Elif'e ayırdığını ifade eden Melisa Döngel, "Bugün birkaç saat boşluğum vardı. Ben de kız kardeşimle buluştum. Beraber alışveriş yapıp, bir şeyler yedik. Şimdi de ben sete geçiyorum. Sizlere iyi çalışmalar dilerim" açıklamasında bulundu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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