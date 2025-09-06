Melisa Döngel, Bodrum’da yazı uzattı

Yaz sezonu sona erse de bazı ünlüler tatile devam ediyor.

REKLAM advertisement1

O ünlülerden biri, oyuncu Melisa Döngel.

Melisa Döngel, Bodrum'daki tatilini sürdürüyor.

REKLAM

Melisa Döngel, Bodrum’da yılın son sıcak günlerinin tadını çıkarıyor, deniz ve güneşin keyfini doyasıya yaşıyor.

Öte yandan; Melisa Döngel ile Samir Balkan yaz başında yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak bu ilişki uzun sürmemiş, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmışlardı.