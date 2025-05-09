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        Haberler Magazin Melisa Aslı Pamuk: Yıl dönümümüz kutlu olsun - Magazin haberleri

        Melisa Aslı Pamuk: Yıl dönümümüz kutlu olsun

        Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, milli futbolcu eşi Yusuf Yazıcı ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutladı. Pamuk, daha önce paylaşmadığı nikah fotoğraflarını yayımlayarak; "Yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 19:07 Güncelleme: 09.05.2025 - 19:11
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        "Yıl dönümümüz kutlu olsun"
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        Geçtiğimiz yıl mayıs ayında milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile hayatını birleştiren Melisa Aslı Pamuk, evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutladı.

        Pamuk, nikah günlerinden daha önce paylaşmadığı fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına ise, "Yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu ekledi.

        Öte yandan, Yunanistan’ın Olympiakos takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz hafta takımındaki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupayı eşi ve oğluyla birlikte kaldıran Yazıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak oğlunun yüzünü ilk kez takipçilerine göstermişti.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Melisa Aslı Pamuk
        #Yusuf Yazıcı

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