"BAKALIM NEREYE VARACAK?"

30 kendini gelişiyle belli etti. Çok okuduğum, çok öğrendiğim, çok çalıştığım, çok büyüdüğüm bir yaş olacak belli. Kafamı okumaktan, yazmaktan, çalışmaktan kaldıramıyorum. Bakalım nereye varacak? Bir süre burayı kulis fotoğraflarıyla donatırım ben.