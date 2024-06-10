Melek Mosso'dan kalça estetiği itirafı
Melek Mosso, kalça estetiği yaptırdığını açıkladı; "Evet, yaptırdım. Herkes rahatlasın"
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Güzellik uğruna bıçak altına yatan ünlü isimlere Melek Mosso da eklendi. 35 yaşındaki şarkıcı, Hülya Avşar'ın programında bir hayli ilginç itiraflarda bulundu.
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Kalça estetiği iddialarına açıklık getiren Melek Mosso; "Evet, yaptırdım. Herkes rahatlasın" diyerek bu konudaki dedikodulara son noktayı koydu.
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Melek Mosso'nun eşi Serkan Sağdıç da; "Sağlık açısından yapması gerekiyordu. Kuyruk sokumunda problem vardı" ifadelerini kullandı.
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Ayrıca, Hülya Avşar'ın "Daha önce yaptırdığın bir işlemle ilgili kazık yedin mi?" sorusuna Mosso şu yanıtı verdi; "Bir güzellik merkezi beni bir kazıkladı. Şu günün parasıyla bile büyük bir para söyleyeyim. Böyle birkaç yerden çok ciddi kazık yedim. Gittiğim işlemlerinde hiçbir anlamı yoktu. Önemli bir şey değil."