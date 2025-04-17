Meksika, Ekvador ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatmayı reddetti

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında gündemi değerlendiren Sheinbaum, Ekvador'da 13 Nisan'da düzenlenen 2. tur devlet başkanı seçimine değindi.

Ulusal Seçim Konseyine (CNE) göre Noboa'nın kazandığı açıklanan seçimin sonuçlarını "şüpheli" olarak değerlendiren Sheinbaum, "Diplomatik ilişkiler yeniden başlatılmayacak. Dahası, seçim sonucu özellikle bir uluslararası örgüt bile olmayan Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) tarafından tanındığı için daha da şüpheli hale geliyor." ifadelerini kullandı.

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Sheinbaum, Ekvador'daki muhalefet adayı Luisa Gonzalez'in seçimlere yönelik açıklamalarına atıfta bulunarak, "Diğer aday, seçimde sahtekarlık olduğunu söylüyor. Bu nedenle Ekvador ile ilişkileri yeniden başlatmak için hiçbir koşul oluşmamıştır. Kaldı ki elçiliğimizde bulunan bir kişi halen hapiste." diye konuştu.

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Ekvador polisinin, Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine yaptığı baskıyı hatırlatan Sheinbaum, "Noboa, devlet başkanlığı koltuğunda olduğu sürece Ekvador ile ilişkilerimiz yeniden kurulmayacak çünkü Meksika Büyükelçiliğinin ve egemenliğimizin ihlalinden doğrudan sorumlu." görüşünü paylaştı.

Ekvador polisi, 6 Nisan 2024'te eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı gözaltına almak için Aralık 2022'den bu yana kaldığı Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine 6 Nisan'da baskın yapmıştı. Baskının ardından duruma sert tepki gösteren eski Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ekvador ile diplomatik ilişkileri kesmişti. Seçimi iktidar partisi adayı Noboa kazanmıştı CNE'ye göre, Ekvador'da 13 Nisan'da düzenlenen devlet başkanı seçimini Devlet Başkanı Noboa, oyların yüzde 56,13'ünü alarak kazanmıştı. Vatandaş Devrimi Hareketi'nin solcu adayı Luisa Gonzalez ise oyların yüzde 43,87'sini almıştı. Noboa'ya karşı kaybettiği açıklanan muhalefet adayı Gonzalez ise sonuçlara itiraz edeceklerini duyurmuştu. Sandıkların yeniden açılmasını ve oy pusulalarının yeniden sayılmasını talep edeceklerini vurgulayan Gonzalez, "Ekvador, tarihinin en diktatörce ve en aldatıcı seçim sürecini yaşıyor. Bu sonuçları kabul etmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da dünkü açıklamasında, Ekvador'da seçimlerin özgürce gerçekleşmediğini dile getirmiş, sonuçları bu haliyle tanımayacaklarını duyurmuştu.