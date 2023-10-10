MEGAP işlem tarihi: Meka Beton ne zaman işlem görecek?
Meka Beton halka arz sonuçları 8 Ekim'de SPK tarafından açıklandı. 25 TL hisse fiyatı üzerinden talep toplayan Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. sonuçlarının duyurulmasının ardından borsa işlem tarihi araştırılmaya başladı. Bu noktada yatırımcılar "Meka ne zaman işlem görecek?" sorusuna çevrildi. İşte Meka Beton halka arz BİST işlem tarihleri ile ilgili detaylar...
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Meka Beton 5-6 Ekim 2023 tarihleri arasında talep topladı. Yatırımcıların heyecanla beklediği Meka Beton halka arz sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından duyuruldu. Peki, Meka Beton borsada ne zaman işlem görecek? İşte, MEGAP işlem tarihi hakkında bilgiler...
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MEKA BETON KAÇ LOT VERDİ?
Meka Beton arzı hesaplara yapılan dağıtıma göre hesap başı en fazla 5-6 LOT (125-150₺) pay edildi.
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MEKA BETON NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Meka Beton'un bu hafta içerisinde borsada işlem görmesi bekleniyor. Meka borsa işlem tarihi açıklandığında haberimize eklenecektir.
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MEKA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Meka Beton Santralleri halka arz hisse fiyatı 25 TL olarak belirlendi. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Payların tamamının satılması durumunda Meka Beton Santralleri’nin halka arz büyüklüğü yaklaşık 422 milyon TL olacak. Şirketin halka açıklık oranı ise %25,44 olacak.
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MEKA BETON HALKA ARZ TARİHLERİ
Meka Beton halka arzı talep toplama işlemleri 5-6 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.
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