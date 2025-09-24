Habertürk
        Mehmet Murat Çalık tekrar hastaneye kaldırıldı | SON DAKİKA HABERİ

        Çalık tekrar hastaneye kaldırıldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Çalık'ın avukatları, hastaneye kaldırılma işleminin acilen değil, hastalığın tekrar etmemesi için tedbiren olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.09.2025 - 13:51 Güncelleme: 24.09.2025 - 15:43
        Çalık tekrar hastaneye kaldırıldı
        Mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, cezaevinde bulunan ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın bir kez daha hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Çelik, Çalık'ın iki kez kanser tedavisi gördüğünü söyledi.

        ÇALIK'IN AVUKATLARI: ACİLEN DEĞİL TEDBİREN HASTANEYE KALDIRILDI

        Çalık'ın avukatlarından yapılan açıklamada, "Söz konusu durum acil bir rahatsızlık veya ani bir hastaneye kaldırılma hali değildir. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar doğrultusunda, geçmişte geçirmiş olduğu rahatsızlıkların tekrarlamaması ve sağlık durumunun korunması amacıyla, tedbiren sağlık kontrolüne yönlendirilmiştir" denildi.

