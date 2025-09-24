Mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, cezaevinde bulunan ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın bir kez daha hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Çelik, Çalık'ın iki kez kanser tedavisi gördüğünü söyledi.

ÇALIK'IN AVUKATLARI: ACİLEN DEĞİL TEDBİREN HASTANEYE KALDIRILDI

Çalık'ın avukatlarından yapılan açıklamada, "Söz konusu durum acil bir rahatsızlık veya ani bir hastaneye kaldırılma hali değildir. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar doğrultusunda, geçmişte geçirmiş olduğu rahatsızlıkların tekrarlamaması ve sağlık durumunun korunması amacıyla, tedbiren sağlık kontrolüne yönlendirilmiştir" denildi.