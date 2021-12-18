Gerek dizi ve film sektöründe yaptığı dizi-film müzikleriyle gerekse solo albümleriyle müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Mehmet Erdem araştırılıyor. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un eğlence programına konuk olan Mehmet Erdem'in hayatı ve şarkıları hakkında merak edilenlere haberimizde ulaşabilirsiniz.
MEHMET ERDEM KİMDİR?
Aslen Malatya, Arapkir'li olan Mehmet Erdem, 1978 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini İzmir Fen Lisesi'nde tamamlayan Mehmet Erdem, Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.
Şarkıcı Mehmet Erdem'in babası klarnet, dayısı bağlama çalardı. Ailesi nedeniyle müzikle çok erken yaşlarda tanışan Mehmet Erdem'in ilk çaldığı enstrüman 5 yaşındayken sahip olduğu mandolindi. Daha sonra bağlama ve cümbüş de çalmaya başlayan. Lise döneminde çeşitli gruplarda müzisyen ve vokalist olarak yer aldı.
1999 yılından itibaren, müzikal anlamda bir "okul" olarak değerlendirdiği Kardeş Türküler grubuna katılmasıyla profesyonel müzik hayatı başlayan Mehmet Erdem birçok sanatçının albümünde stüdyo müzisyenliği yaptı.
Film ve dizi müzikleri bestelediği bilinen Mehmet Erdem'in 2009 yılında Tarık Akan ve Şerif Sezer'in başrol oynadığı Deli Deli Olma filmine yaptığı müzikle Altın Portakal‘da en iyi film müziği ödülünü aldı. Leyla ile Mecnun, Kuzey Güney, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Deliha 2 dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.
Erdem, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mankemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.
MEHMET ERDEM ŞARKILARI
Film ve dizi müzikleri
Polis - (2006)
Dol - (2007)
Sınıf - (2008)
İş Arıyoruz - (2008)
Deli Deli Olma - (2009)
Sizi Seviyorum - (2009)
Memleket Meselesi - (2010)
Avrupa Avrupa - (2011)
Leyla ile Mecnun - (2011)
Vücut - (2011)
Çalgı Çengi - (2011)
Kalbim Seni Seçti - (2011)
Aşk Kırmızı - (2013)
Sen Aydınlatırsın Geceyi - (2013)
Cenaze İşleri - (2017)
Albümler
Herkes Aynı Hayatta, (2012)
Hiç Konuşmadan, (2013)
Hepsi Benim Yüzünden, (2016)
Neden Böyleyiz, (2018)
Single'ları
"Allah'tan Kork" (Aşkın Nur Yengi ile) (2019)
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!