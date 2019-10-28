Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulu'ndan örnek proje

Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulu, 2019-2020 yılları eğitim ve öğretim döneminde, “Okul Sağlığı ve Beslenme Dostu “ sertifikası aldı. Bu projeye geçen yıl Fen Bilgisi, Teknoloji ve Tasarım, Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi öğretmenleri ile öğrenciler katkıda bulundu. Öğrencilere, sağlıklı beslenmeleri için haftalık beslenme programı hazırlandı. Öğretmenlerin gözetiminde öğrencilerin beslenme programına uymaları sağlandı.

Okul idaresi ve öğretmenler, öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri için ayda bir kantin denetimi yaptı.

Proje kapsamında öğretmenlerin desteğiyle bir öğrenci, Türkiye genelinde düzenlenen “Sıfır Atık” yarışmasına katıldı ve birinci oldu.

Bazı öğrenciler de “Okul Sağlığı ve Beslenme Dostu” okul panosu için görsel resim çalışmaları yaptı.

Teknoloji ve Tasarım öğretmeni, “Sıfır Atık” konulu maket ve tasarım çalışmaları yaptırdı. Tüm öğrencilere “Sabah Sporu” etkinliğinde bir araya geldi ve spor yaptı.

SERGİ YAPILDI

Geçen yıl bu projeler kapsamında yapılan tüm çalışmalar, hafta içinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği sergi ve sertifika töreninde sergilendi.

Sergide, Teknoloji ve Tasarım derslerinde hazırlanan ”Sıfır Atık Çalışmaları”, Görsel Sanatlar dersinde yapılan “Sıfır Atık Temalı Resimler”, Fen Bilgisi derslerinde “Beslenme Dostu Okul Projesi” kapsamında yapılan çalışmalar (turşu, pestil, yöresel ve doğal ürünler, çekirdekten bitki yetiştirme) sergilendi. Sergi, büyük ilgi topladı.

Okul, bütün bu çalışmalarının sonucu olarak “Okul Sağlığı ve Beslenme Dostu” sertifikasını almaya hak kazandı.