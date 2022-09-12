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Mehmet Dinçerler'in sessizlik 'Hadise'si! - Magazin haberleri

Mehmet Dinçerler'in sessizlik 'Hadise'si!

Hadise ile evliliğinde kriz yaşadığı öne sürülen Mehmet Dinçerler, önceki gün Ortaköy'deydi. İş insanı, basın mensuplarının özel hayatıyla alakalı sorularını cevapsız bırakmayı tercih etti

12.09.2022 - 07:24 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ünlü şarkıcı Hadise ile geçtiğimiz mayıs ayında hayatını birleştiren Mehmet Dinçerler, önceki akşam Ortaköy'de katıldığı bir düğünden çıkarken görüntülendi. Gazetecileri bir anda karşısında gören Dinçerler, aracına yöneldi.

  • SESSİZLİK 'HADİSE'Sİ

    Hadise ile evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürülen Mehmet Dinçerler, "boşanma" haberleri ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Özel şoförlü aracıyla hızla oradan uzaklaşan Dinçerler'in parmağında alyansının olmaması yine dikkatlerden kaçmadı.

  • GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

    Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta nişanlanmıştı. Çift, mayıs ayında da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenmişti.

    Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde, İzmir'de konser vermiş ve "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğulmuştu.

  • YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARDI

    Dinçerler de geçtiğimiz günlerde yeni mekanının açılışını gerçekleştirmişti. Bu özel günde Dinçerler'in yanında eşi Hadise yoktu. Hadise'nin gözyaşlarının ardından Dinçerler'in parmağında alyansının da olmaması "ayrılık" dedikodularını da beraberinde getirmişti.

  • "HER ŞEY YOLUNDA"

    Söylentilerin ardından Hadise'nin yakın çevresindeki bir kaynak, “Her şey yolunda” diyerek, söz konusu iddiaların "gerçek dışı" olduğunu belirtmişti. Ancak yeni bir iddia daha ortaya atılmıştı.

     

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