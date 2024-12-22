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        Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil eski eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun doğum gününü kutladı: Hep mutlu ol - Magazin haberleri

        Mehmet Ali Erbil eski eşinin doğum gününü kutladı

        Mehmet Ali Erbil, ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun doğum gününü kutladı. Erbil, eski eşine "Sezin'imin annesinin doğum günü. Hep mutlu ol" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 12:27 Güncelleme: 22.12.2024 - 12:27
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        Eski eşinin doğum gününü kutladı
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        Mehmet Ali Erbil, büyük kızı Sezin Erbil'in annesi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun doğum gününü unutmadı.

        "HEP MUTLU OL"

        Sosyal medya hesabından eski eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ve kızı Sezin Erbil ile yıllar önce çektirdiği fotoğrafını yayımlayan Mehmet Ali Erbil, "Sezin'imin annesinin doğum günü. Hep mutlu ol" notunu düştü.

        İKİ KEZ EVLENMİŞLERDİ

        Öte yandan 1980'de Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile nikâh masasına oturan Mehmet Ali Erbil, 1982'de kızı Sezin dünyaya geldikten sonra Kamiloğlu ile yollarını ayırmıştı. Erbil, 1985'te ilk eşiyle ikinci kez evlendi ve yine aynı yıl içerisinde boşanmıştı.

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        #Mehmet Ali Erbil
        #sezin erbil
        #Muhsine Şehnaz Kamiloğlu

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