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        Haberler Dünyadan Meghan Markle ve Prens Harry çifti Beyonce konserinde coştu - magazin haberleri

        Meghan Markle ve Prens Harry çifti Beyonce konserinde coştu

        Meghan Markle ile Prens Harry, hem arkadaşları olan hem de hayranı oldukları Beyonce'nin Los Angeles konserinde doyasıya eğlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:10
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        Beyonce konserinde coştular
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        Meghan Markle ile Prens Harry, Beyonce konserinde coştu. Ünlü çift, ABD'nin Los Angeles şehrindeki SoFi Stadyumu'nda Beyonce'nin beşinci Cowboy Carter Turnesi konserinde doyasıya eğlendi.

        43 yaşındaki Meghan Markle, 40 yaşındaki eşi Prens Harry ile birlikte yüzlerinde büyük bir gülümsemeyle verdikleri konser pozlarını sosyal medyada paylaştı.

        Meghan Markle, fotoğraflarına; "Dün geceye dair... Harika bir konser ve çok eğlenceli bir buluşma gecesi için Beyonce ve ekibine teşekkürler! Sevgilerimle" notunu yazdı.

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        Meghan Markle'ın yayınladığı fotoğraflardan birinde, Harry'nin şapkasının alt kısmındaki yazılar dikkat çekiciydi. Şapkada; "Archie, Lili, Aşkım" yazısıyla ABD ve İngiltere bayraklarının görselleri vardı. Çiftin Archie adında bir oğlu, Lili adında bir kızı bulunuyor.

        Meghan Markle ile Harry çifti, Beyonce ile arkadaş olmanın yanı sıra Grammy ödüllü sanatçının büyük birer hayranı.

        İkili, 2023'te SoFi Stadyumu'nda düzenlenen Renaissance Dünya Turnesi konserlerinden birine de katılmıştı.

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        #Prens Harry
        #Meghan Markle
        #Beyonce
        #konser

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