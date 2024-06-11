Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Megan Thee Stallion, sahnede ağladı - Magazin haberleri

        Megan Thee Stallion, sahnede ağladı

        Ünlü ABD'li rapçi Megan Thee Stallion, yapay zekâyla üretilmiş seks kaseti iddiaları üzerine sahnede ağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 11:37 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1
        • 2

          29 yaşındaki Rapçi Megan Thee Stallion'ın konser verdiği esnada bir anda sahnede ağlamaya başladı.

        • 3

          Grammy ödüllü rapçinin ağlaması yapay zekâyla üretilmiş seks kasetlerine yoruldu. Ünlü rapçi, konser vereceği gün, sosyal medya hesabından yapay zekâyla üretilmiş seks kasetleri hakkında açıklama yapmıştı.
          Megan Thee Stallion, görüntülerin sahte olduğunu vurgulayarak; "Bugün, benimle oyun oynadığınız son gün olduğunu bilin, bu konuda ciddiyim" şeklinde açıklama yapmıştı. 

        • 4

          ABD'li şarkıcı yakın zamanda da eski çalışanı Emilio Garcia'nın suçlamalarıyla gündem olmuştu. Video işlerini yürüten Garcia, eski işverenine nisanda açtığı davada Megan Thee Stallion'ın kendisinin önünde bir kadınla cinsel ilişkiye girdiğini ve bu durumun kendisinde kaygı, depresyon ve strese neden olduğunu öne sürmüştü. 

        • 5

          Rapçinin avukatı Alex Spiro'ysa iddiaları yalanlayarak para kazanmak için bu davanın açıldığını savunmuştu. Megan Thee Stallion, 2020'de meslektaşı Tory Lanez'in kendisini ayağından vurmasıyla magazin basınının manşetlerine taşınmıştı.

          Fotoğraflar: X, Avalon, Shutterstock

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 4 ölü!
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 4 ölü!
        Kurban pazarının gözdeleri "Şampiyon", "Kral" ve "Paşa" alıcılarını bekliyor: Sıfır otomobil fiyatına satılıyor
        Kurban pazarının gözdeleri "Şampiyon", "Kral" ve "Paşa" alıcılarını bekliyor: Sıfır otomobil fiyatına satılıyor
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Harcamalarda en yüksek pay konut ve kiranın
        Harcamalarda en yüksek pay konut ve kiranın
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        "O çok güzel ama liberal"
        "O çok güzel ama liberal"
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        Habertürk Anasayfa