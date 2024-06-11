Megan Thee Stallion, sahnede ağladı

ABD'li şarkıcı yakın zamanda da eski çalışanı Emilio Garcia'nın suçlamalarıyla gündem olmuştu. Video işlerini yürüten Garcia, eski işverenine nisanda açtığı davada Megan Thee Stallion'ın kendisinin önünde bir kadınla cinsel ilişkiye girdiğini ve bu durumun kendisinde kaygı, depresyon ve strese neden olduğunu öne sürmüştü.