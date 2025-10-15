Öğretmen atama takvimi belli oldu. Elektronik ortamda yapılacak olan tercih başvuruları, MEB tarafından belirtilen tarih aralığında gerçekleşecek. Ataması yapılan öğretmenler ise, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından görevlerine başlayabilecek. Peki, "15 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak, öğretmen ataması ne zaman yapılacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı..