15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli oldu! 15 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan tercih kılavuzun ardından, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Sürece ilişkin branş bazında kontenjan dağılımları 18 Nisan tarihinde yayımlanmış, başvurular 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, "15 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak?" İşte 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi ve başvuru şartları...
Öğretmen atama takvimi belli oldu. Elektronik ortamda yapılacak olan tercih başvuruları, MEB tarafından belirtilen tarih aralığında gerçekleşecek. Ataması yapılan öğretmenler ise, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından görevlerine başlayabilecek. Peki, "15 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak, öğretmen ataması ne zaman yapılacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı..
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamı kapsamında "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu"nun yayımlandığını, tercih başvurularının 17-21 Kasım'da alınacağını, atamaların ise 24 Kasım'da yapılacağını bildirdi.
ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?
MEB konuya ilişkin yaptığı açıklamada
"Sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin hazırlanan '2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu' ise bugün yayımlandı. Buna göre öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacak olup, atamalar 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlayacak." ifadelerini kullandı.
