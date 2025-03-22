Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Mazot ve gübre desteği sorgulama nasıl yapılır?
Çiftçileri yakından ilgilendiren Mazot ve gübre desteğinin yatıp yatmadığı sorgulanıyor. Mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'ini karşılayan bakanlık, her ay çiftçilere destek sağlamaya devam ediyor. Mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Şubat günü üreticilerin hesaplarına geçmişti. Peki, Mart ayo 2025 Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?
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Mazot ve gübre desteği sorgulanmaya devam ediyor. Tarımsal destek ödemeleri Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamaları sonrasında gündeme gelecek. Mart ayı ödemelerinin bu ay bitmeden yatması beklenirken Bakan İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. İşte Mazot ve gübre desteğine ilişkin ayrıntılar
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MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Şubat günü üreticilerin hesaplarına geçmişti.
Üreticilerin hesaplarına aktarılacak olan Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin, 21 Mart itibarıyla yatırılmaya başlanması bekleniyor. Bakanlık tarafından ödeme takvimiyle ilgili detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın 20 Mart tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2,8 milyar liralık destek ödemesinin yatırılacağını duyurdu. Ödemeler 17 ildeki üreticilere yapılacak.
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MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçiler, mazot ve gübre desteği ödemeleri durumunu e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabiliyor.
Üreticilerin "Çiftçi Kayıt Sistemi" ekranına giriş yapmaları yeterli olacak.
TEMEL DESTEK NE KADAR?
2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekarda 244 lira oldu.
Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.
İkinci kategoride yer alan arpa, buğday üreten çiftçiler dekara 317,2 lira, üçüncü kategoride yer alan ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye, çay üreten çiftçiler dekara 366 lira, dördüncü kategoride yer alan pamuk ve çeltik üreten çiftçiler dekara 549 lira temel destek alacak.
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