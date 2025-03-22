Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Mazot ve gübre desteği sorgulama nasıl yapılır?

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Şubat günü üreticilerin hesaplarına geçmişti.

Üreticilerin hesaplarına aktarılacak olan Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin, 21 Mart itibarıyla yatırılmaya başlanması bekleniyor. Bakanlık tarafından ödeme takvimiyle ilgili detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın 20 Mart tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2,8 milyar liralık destek ödemesinin yatırılacağını duyurdu. Ödemeler 17 ildeki üreticilere yapılacak.