Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Mazot ve gübre desteği sorgulama nasıl yapılır?

        Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Mazot ve gübre desteği sorgulama nasıl yapılır?

        Çiftçileri yakından ilgilendiren Mazot ve gübre desteğinin yatıp yatmadığı sorgulanıyor. Mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'ini karşılayan bakanlık, her ay çiftçilere destek sağlamaya devam ediyor. Mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Şubat günü üreticilerin hesaplarına geçmişti. Peki, Mart ayo 2025 Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 10:55 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Mazot ve gübre desteği sorgulanmaya devam ediyor. Tarımsal destek ödemeleri Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamaları sonrasında gündeme gelecek. Mart ayı ödemelerinin bu ay bitmeden yatması beklenirken Bakan İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. İşte Mazot ve gübre desteğine ilişkin ayrıntılar

        • 2

          MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

          Mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Şubat günü üreticilerin hesaplarına geçmişti.

          Üreticilerin hesaplarına aktarılacak olan Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin, 21 Mart itibarıyla yatırılmaya başlanması bekleniyor. Bakanlık tarafından ödeme takvimiyle ilgili detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.

          Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın 20 Mart tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2,8 milyar liralık destek ödemesinin yatırılacağını duyurdu. Ödemeler 17 ildeki üreticilere yapılacak.

        • 3

          MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

          Çiftçiler, mazot ve gübre desteği ödemeleri durumunu e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabiliyor.

          Üreticilerin "Çiftçi Kayıt Sistemi" ekranına giriş yapmaları yeterli olacak.

          TEMEL DESTEK NE KADAR?

          2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekarda 244 lira oldu.

          Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.

          İkinci kategoride yer alan arpa, buğday üreten çiftçiler dekara 317,2 lira, üçüncü kategoride yer alan ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye, çay üreten çiftçiler dekara 366 lira, dördüncü kategoride yer alan pamuk ve çeltik üreten çiftçiler dekara 549 lira temel destek alacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        Sosyal medya paylaşımı: 94 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımı: 94 gözaltı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Emekli işçinin tazminatı
        Emekli işçinin tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
        G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Habertürk Anasayfa