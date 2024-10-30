Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Maymun çiçeği varyantı "klad 1b" nedir? Maymun çiçeği Türkiye'de görüldü mü, belirtileri ne, nasıl bulaşır, öldürücü mü?

        M çiçeğinin yeni varyantı "klad 1b" nedir, Türkiye'de görüldü mü?

        İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede ilk kez Mpox virüsünün "klad 1b" varyantının tespit edildiğini duyurdu. Bu yeni varyant, Afrika seyahati geçmişi olan bir kişide tanımlandı ve hasta Londra'daki Royal Free Hospital'ın bulaşıcı hastalıklar biriminde izole edildi. UKHSA, 2022'den bu yana ülkede düşük bulaşıcılık gösteren "klad 2" varyantının varlığını sürdürdüğünü belirtti. Yetkililer, virüsün yayılma riskinin düşük olduğunu ifade ederken, vaka ile yakın temas eden kişilerin yakından takip edildiğini açıkladı. Bu kapsamda, M çiçeğinin yeni varyantı gündeme geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 21:16 Güncelleme: 30.10.2024 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Mpox virüsünün "klad 1b" olarak bilinen yeni bir varyantı, İngiltere’de ilk kez bir vakada gözlemlendi. Afrika'dan seyahat eden bu kişi, yüksek riskli bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilen Londra'daki Royal Free Hospital'da tedavi altına alındı. UKHSA, 2022'den bu yana ülkede düşük bulaşıcılık gösteren "klad 2" varyantının varlığının sürdüğünü bildirirken, yayılma riskinin düşük olduğunu belirtti. Peki, Maymun çiçeği varyantı "klad 1b" nedir? Maymun çiçeği Türkiye'de görüldü mü, belirtileri ne? İşte merak edilenler...

        • 2

          YENİ VARYANT "KLAD 1B"

          UKHSA'dan yapılan açıklamaya göre, Afrika seyahati geçmişi bulunan bir kişide Mpox virüsünün klad 1b varyantı görüldü.

          Bu kişinin Londra'daki Royal Free Hospital'daki yüksek riskli bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi altına alındığı belirtilirken ülkede 2022'den beri düşük bulaşıcılık seviyesinde Klad 2 varyantının bulunduğu ifade edildi.

          Virüsün yayılma riskinin düşük olduğu vurgulanan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UKHSA Sağlık Başdanışmanı Susan Hopkins, virüs görülen kişinin yakın temasta bulunduğu isimlerin de yakından takip edildiğini söyledi.

        • 3

          MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR?

          Maymun çiçeği, 1980’li yıllarda tamamen ortadan kalkan çiçek hastalığının daha az bulaşıcı, daha hafif semptomlara neden olan ve daha az ölümcül hastalığa yol açan bir çeşit akraba virüsü olarak biliniyor.ABD Hastalık Kontrol Merkezlerine (CDC) göre maymun çiçeği, virüs enfeksiyonu sonucu meydana gelen nadir hastalıklardan biri.

          DSÖ verileri bu virüsün ilk Orta ve Batı Afrika’daki tropik yağmur ormanlarında ortaya çıktığını ortaya koyuyor.İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’na (UKHSA) göre, maymun çiçeği insanlar arasında kolay yayılmayan nadir bir viral enfeksiyon.

          DSÖ, bulaşmanın, enfekte hayvanların kan, vücut sıvıları veya deri veya mukoza lezyonları ile doğrudan temas yoluyla gerçekleşebileceği görüşünde. Africa CDC'den uzmanlar, virüsünün yeni varyantının şimdiye kadar görülenlerin arasında en tehlikelisi olduğunu belirterek, yayılma hızından endişe ediyor.

        • 4

          M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR, TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

          M çiçeği virüsünün Türkiye'de görüldüğüne dair bir açıklama bulunmuyor. Açıklama yapılması durumunda haberimize eklenecektir.

          M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

        • 5

          M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

          İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

        • 6

          M ÇİÇEĞĞİ VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?

          Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirdi.

        • 7

          Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirdi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan "savaş yolunda kalma" mesajı
        Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan "savaş yolunda kalma" mesajı
        Sabıkalı üst geçitte yeni kaza!
        Sabıkalı üst geçitte yeni kaza!
        Dev maça sürpriz hakem!
        Dev maça sürpriz hakem!
        30 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        30 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Esenyurt Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Esenyurt Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Hakim Ziyech, MLS yolcusu!
        Hakim Ziyech, MLS yolcusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Balonda aşk
        Balonda aşk
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Habertürk Anasayfa