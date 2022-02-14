Şubatta da zengin içerik

16 Şubat... Cem Adrian (Maximum Uniq Hall)
Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece 'özgür bir müzisyen' olarak tanımlayan Cem Adrian, yaz aylarında açık hava mekânında konser verdiği Maximum Uniq’te ikinci kez sevenleriyle buluşacak.
Türkiye müzik endüstrisinin bilindik kuralları dışında, kendi çizdiği çizgilerde yürüyen sanatçı Cem Adrian, 16 Şubat akşamı muhteşem performansıyla Maximum Uniq Hall’de olacak.
Cem Adrian, 10 yıldır, sadece çok renkli sesi değil, çok renkli müziği ile yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak müziğin çok farklı dallarında çok farklı eserlere imza atıyor.
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17 Şubat... 'Güldür Güldür Show' (Maximum Uniq Hall)
Günlük hayatın sıradan konularına farklı bir bakış açısı ile yaklaşan 'Güldür Güldür Show', aileden aşka, şöhretten teknolojiye, futboldan arkadaşlığa, birçok konuya yine kendi mizah anlayışıyla yeni yaklaşımlar ve çözümleri ile kahkahanın adresi olmaya devam ediyor.
17 Şubat... 'Aşınma' (Maximum Uniq Box)
Yiğit Özşener'in tek kişilik oyunu 'Aşınma', seyircinin, oyunun dilini ve işleyişini oyuncuyla birlikte eşzamanlı keşfedeceği aktif bir seyir sürecine sahip.
Yazan/Yöneten: Şahika Tekand
Sahne Tasarımı: Esat Tekand
Yönetmen Yardımcıları: Nilgün Kurtar, Verda Habif, Gözde Kesgin
Prodüksiyon Amiri: Murat Ersan
Yapım: Studio Oyuncuları
Uygulayıcı Yapımcı: Duygu Bayram
18 Şubat... Evdeki Saat (Maximum Uniq Box)
Evdeki Saat adlı müzik grubu 2014'te Eren Alıcı tarafından kuruldu. YouTube’da yayınladığı 'Biraz Olsun' adlı şarkıyla adını duyurdu. O günden beri yazdığı ve yayınladığı parçaları ile kendi sound’unu oluşturan Evdeki Saat, 2020'ye damgasını vuran 'Uzunlar' adlı parçası ile büyük bir dinleyici kitlesine ulaştı.
Evdeki Saat, doğduğu toprakların müziğini global bir sound ile harmanlayarak özgün bir füzyon oluşturmak ve 2022 yılında yenilikçi bir albüme imza atmak gayesinde olduğunu dile getiriyor.
Eren Alıcı'ya prodüksiyon ve canlı performanslarında Bahadır Kartal, Kerem Demirayak (Karakter Music) ve Yüce Akın eşlik ediyor.
19 Şubat... Fatima Hajji (Maximum Uniq Box)
'Silver M' adlı plak şirketinin kurucusu Fatima Hajji,Kendine özgün tarzı ile Amsterdam’dan İbiza’ya, Barcelona’dan New York’a dünyanın dört bir yanındaki etkinliklerde sergilediği performanslarla uzun zamandır dinleyicilerinin ilgi odağı oldu.
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19 Şubat... 'Kundakçı' (Maximum Uniq Hall)
Yıl MÖ. 356... Pazarcı Herostratos dünya harikası Artemis Tapınağı’nı yakar. Peki neden? Oyun mu? Kumpas mı? Komplo mu? Şöhret aşkı mı? Peki kutsal Artemis Tapınağı’nın kundaklanması, efendiler ve ezilenler dünyasında nasıl bir yangına neden oldu? Kundakçı Herostratos bir terörist mi yoksa kahraman mı?
Oynayanlar
Herostratos: Tuna Kırlı
Kleon: Haluk Bilginer
Tissafernes: Muharrem Özcan
Klementina: Tuğba Çom Makar
Orijinal Adı: Forget Herostratus!
Yazan: Grigory Gorin
Çeviren: Haluk Bilginer
Yöneten: Muharrem Özcan
Sahne Tasarımı: Özlem Karabay
Müzik: Çağrı Beklen
Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter
Beden Çalışması: Rüya Büyüktopçuoğlu
Afiş Tasarımı: Ethem Onur Bilgiç
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