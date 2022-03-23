Son zamanlarda kırsal alandan gelen karantina haberlerine bir yenisi de Adana'dan eklendi. Bir hayvan hastalığı olarak bilinen Mavi Dil Hastalığı nedeniyle Adana'da Yumurtalık ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı. Mavi Dil Hastalığı nedir, nasıl geçer? Mavi Dil Hastalığı insana bulaşır mı, belirtileri nedir?

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi dil hastalığı ya da orijinal ismiyle Blue tongue, Culicoides sinekler yoluyla yayılan bir hayvan hastalığıdır. Genelde sığır, koyun, keçi ve deve gibi tarım hayvanlarında ya da bazı yabani hayvanlarda görülen mavi dil hastalığının özelliği hastalığın sadece gevişgetirenlerde görülmesidir. “Tatarcık” olarak bilinen sokucu sineklerin hayvanlar arasında kan taşıması ile yayılır. Virüsü kapan hayvanlarda ilk belirtiler 7 gün sonra görülmeye başlar.

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Aniden 40-42 o C ye varan ateş,

Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,

Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,

Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,

Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,

Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,

Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme ,

Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm.

Bazı durumlarda ölüm çok daha uzun zaman sonra görülebilir. Kuzularda ölüm oranı % 95 e varabilir.

Sığırlarda benzer belirtiler görülmekle birlikte belirtiler çok daha hafiftir, bazen fark edilmeyebilir. Ancak gebe ineklerde AH sendromu denilen anomalili buzağı doğumları ve ölü doğumlar da görülebilir.

MAVİ DİL HASTALIĞI NASIL İYİLEŞİR?

Hastalıkla mücadelenin temelinde hayvanların karantinaya alınması, hasta hayvanların imhası ve sokucu sineklerle mücadele ile birlikte aşılamalar bulunur.

Mavi dil hastalığı aşıları ilkbaharda ve kırkımdan 3-6 hafta önce uygulandığında daha fazla bağışıklık sağlar. Ancak aşının koçlarda geçici kısırlık yapması nedeniyle koçlar, koç katımından sonra aşılanmalıdır.

Mavi dil aşısı gebe hayvanlarda da yavru atmalara ve anomalili kuzu doğumlarına neden olduğundan gebe hayvanlara da aşı uygulaması tavsiye edilmez.Hastalığı geçiren hayvanlar 2 yıl kadar bağışıklık kazanır. Bu hayvanlar ağız sütü (kolostrum) vasıtasıyla bağışıklığı sağlayan antikorlarını yavrularına da geçirebilirler. Bu yavrular 6 ay kadar bağışık kalırlar. Bu sebeple hastalığa karşı yapılan aşıların 6 aylıktan küçük kuzulara yapılmaması gerekir.

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