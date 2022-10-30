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Mauro Icardi ile Devrim Özkan aşk mı yaşıyor? Lucas Torreira ile sevgili olduğu iddia ediliyordu! - Magazin haberleri

Mauro Icardi ile Devrim Özkan hakkında sürpriz iddia!

Lucas Torreira ile aşk yaşadığı ileri sürülen Devrim Özkan'ın hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Özkan ile Mauro Icardi'nin birlikte olduğu konuşuluyor. Devrim Özkan'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı toplu fotoğrafta Icardi ile birbirlerinin parmaklarını tutması dikkat çekti

Giriş: 30.10.2022 - 13:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Galatasaray'da forma giyen futbolcu Mauro Icardi, Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan'ın birlikte çekildikleri fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

  • Özkan, sosyal medya hesabından bir süredir aşk yaşadığı ileri sürülen Torreira ve aralarında Icardi'nin de yer aldığı arkadaş grubu ile birlikte olduğu karesini yayınladı. 

  • Ancak fotoğraftaki bir detay takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Paylaşımda, Özkan ile Icardi'nin Lucas Torreria'yı aralarına alıp, birbirlerinin parmaklarını tuttukları görülürken oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü.

  • Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira'nın oyuncu Devrim Özkan'ı sıkı takibi gündem olmuştu. Devrim Özkan, Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray- Kastamonuspor maçını tribünden izlemişti. Özkan'ın maçı izlediğini fark eden Torreira ise karşılaşma bitmeden oyuncuyu Instagram hesabından takibe başlamıştı.

  • "BU HİKAYEDE YANAN TORREIRA OLACAK"

    İddiaların ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, şu yorumları yaptı:

    *Torreira aradan çekil Icardi abimize yol ver
    *Devrim Özkan yeni yengemizdir Icardi abime hayırlı olsun.
    *Bu hikayede yanan Torreira olacak
    *Tehlikeli buluşma
    *Icardi abim yine yolunda aşk adamı yaa

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