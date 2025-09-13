Mauro Icardi: Çok büyük bir takımız
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 2-0'lık Eyüpspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir takımız" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mauro Icardi, galibiyeti değerlendirdi.
Mücadelenin ilk golünü atarak kilidi açan Arjantinli Yıldız'ın açıklamaları şu şekilde:
"RİTİM KAYBI NORMAL"
"Önemli bir maçtı. Aradan sonra ritim kaybı oluyor. Devam etmemiz çok önemli galibiyetlere. Kazandık ve mutluyuz şu anda."
METİN OKTAY SELAMI
"Tabii ki Metin Oktay'ın vefatının yıl dönümüydü. Çok önemli bir gün bizim için. Galatasaray'ın en büyük efsanelerinden birisi. Tarihin hala yaşamaya devam ettiğini göstermek gerekiyordu o yüzden severek yaptım. Galatasaray çok büyük, büyük olmaya devam ediyor ve daha da büyük olacak her zaman. Bunu göstermek gerekiyor. Gollerimle buna katkı sağlamaya çalışıyorum. Türk olmasam da bu takımın bir parçası olmak, aidiyet çok özel benim için. Bunları da her fırsatta göstermek istiyorum."
ŞAMPİYONLAR LİGİ
"Önemli maçlar tabii ki. Seviyeyi biliyoruz. Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı oynayacağız. Biz de çok büyük bir takımız. İyi bir transfer dönemi geçirdik. Takımın tamamlandığını düşünüyorum. Galatasaray için en iyisini istiyoruz."