Matthew McConaughey ve Michael Caine seslerini yapay zekâ şirketine verdi

Hollywood'un ünlü isimleri Matthew McConaughey ve Michael Caine, seslerinin sanal versiyonlarını oluşturmak için bir yapay zekâ ses şirketiyle anlaşma yaptı. Oscar ödüllü McConaughey ve İngiliz oyuncu Caine, New York merkezli yapay zekâ ses teknolojisi şirketi ElevenLabs iş birliğine imza attı.

İkili, seslerinin sanal replikalarının etik şekilde kullanılabilmesini sağlayan özel anlaşmalar yaptı.

REKLAM advertisement1

56 yaşındaki McConaughey yaptığı açıklamada, "İlk görüşmemizden bu yana, ElevenLabs ekibinin temel teknolojinin büyüsünü alıp yaratıcıların, işletmelerin ve hikâye anlatıcılarının günlük olarak kullandığı ürünlere nasıl dönüştürdüğünden etkilendim" dedi.

REKLAM

Matthew McConaughey

McConaughey, sadece sesinin dijital kopyasının kullanılmasına izin vermekle kalmadı, aynı zamanda şirkete yatırım da yaptı. Oyuncu, 2022 yılında kurulan ElevenLabs ile kuruluş döneminden bu yana iş birliği içinde olduğunu belirtti. Yeni anlaşma kapsamında McConaughey, kişisel projesi olan 'Lyrics of Livin' adlı bültenini artık İspanyolca sesli versiyonuyla dinleyicilere sunacak.

Michael Caine

92 yaşındaki Michael Caine ise ortaklığı hikâye anlatıcılığının kendisini genişletmenin bir yolu olarak tanımlayarak, "İnsanları etkileyen hikâyelere sesimi verdim; cesaret, zekâ ve insan ruhu hikâyeleri. Şimdi başkalarının da kendi seslerini bulmalarına yardımcı oluyorum" dedi. Ünlü yıldız, "Mesele sesleri değiştirmek değil; onları güçlendirmek, her yerde yeni hikâye anlatıcılarına kapılar açmak" diye ekledi.