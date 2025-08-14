Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Matt Damon'ın şnorkelli deniz keyfi - magazin haberleri

        Matt Damon'ın şnorkelli deniz keyfi

        ABD'li oyuncu Matt Damon, eşi Luciana Bozan Barroso ve arkadaşlarıyla Ibiza'da yat gezisi yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 12:34 Güncelleme: 14.08.2025 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şnorkelli deniz keyfi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Matt Damon, İspanya'nın tatil bölgesi Ibiza'da ailesi ve arkadaşlarıyla tatil yapıyor. Christopher Nolan'ın, Homeros'un 'Odysseia' romanını beyazperde uyarlamasında rol alan 54 yaşındaki ABD'li oyuncu, çekimlere ara verilmesini fırsat bilerek tatile çıktı.

        Ibiza'da yat gezisi esnasında objektiflere yansıyan Matt Damon, fit görünümüyle dikkat çekti.

        Filmdeki 'Odysseus' rolü için bıraktığı sakalını kestiği görülen Matt Damon, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

        REKLAM

        19 yıllık eşi Luciana Bozan Barroso ve arkadaşlarıyla yatta görüntülenen Matt Damon, bir ara şnorkelle dalış yaptı. Ünlü oyuncu, deniz altı keşif turunun ardından tekrar yata dönüş yaptı ve güneşlenmeye geçti.

        Matt Damon ile 49 yaşındaki Arjantinli eşi, evliliklerinde birbirlerinden iki haftadan fazla ayrı kalmama konusunda katı bir kurala sahip olduklarını açıklamışlardı.

        Matt Damon ile Luciana Bozan Barroso tanıştıklarında, Barroso, kızı Alexia'yı tek başına büyüten bekâr bir anneydi. Çiftin birlikteliklerinde Isabella, Gia ve Stella adında üç kızları daha oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Matt Damon
        #tatil

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu istifasını açıkladı
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu istifasını açıkladı
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        UKOME'den Martı'ya ret!
        UKOME'den Martı'ya ret!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        Fenerbahçe'den Ada çıkarması!
        Fenerbahçe'den Ada çıkarması!
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi
        Üzerine çocuk düştü
        Üzerine çocuk düştü
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Habertürk Anasayfa