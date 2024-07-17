Matt Damon ile 19 yıllık eşi Luciana Damon denizde aşka geldi
Matt Damon ve eşi Luciana, kızlarıyla Mikonos'ta tatil yapıyor. Tatil esnasında kızları ebeveynlerinden ayrı olarak eğlenirken, 19 yıllık evli çift de denizde aşk pozları verdi
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Hollywood'un Oscar ödüllü yıldızı Matt Damon, Yunanistan'ın Mikonos adasında eşi Luciana Damon ve kızlarıyla tatilin tadını çıkarıyor.
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53 yaşındaki ABD'li oyuncu ve 47 yaşındaki Arjantinli eşi, plajda sık sık birbirlerine sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.
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Çiftin Alexia (25), Isabella (18), Gia (15) ve Stella (13) adlarındaki kızları bir ara deniz yatağına binerek denize açıldı.
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Anneleri Luciana'nın gözetiminde deniz yatağına binen kızlar, denizin açıklarında çok eğlendi.
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Bu esnada Damon çifti de denize girerek serinlemeyi tercih etti.
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Matt ve Luciana Damon ikilisi, denizde aşka gelmiş görünüyordu.
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19 yıllık evli çift, denizde birbirlerine sarılarak kızlarını seyretti.
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GECE KULÜBÜNDE TANIŞMIŞLARDI
Matt Damon, 2003'te 'Stuck On You' filminin çekimleri sırasında Miami'de kalabalık bir gece kulübünde Luciana ile tanıştığında Alexia dört yaşındaydı. Luciana, Alexia'yı 1998'de, memleketi Arjantin'de yaşarken ilk eşi Arbello Barroso ile birlikteliğinden dünyaya getirmişti.
Matt ve üvey kızı Alexia yakın bir ilişki içindeler. Alexia, 2009 yılında 'We Bought a Zoo'da Damon ile birlikte rol aldı. Alexia, televizyon ve film sektöründe üvey babasının izinden gidiyor.
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SAHTE BOMBA İHBARI
Mikonos'ta uzun süredir tatilini sürdüren Damon çifti, geçtiğimiz günlerde gittikleri bir plaj barına yapılan bomba ihbarıyla heyecanlı dakikalar yaşamıştı. Çift, bölgenin boşaltılması talebine sakince karşılık vermişti. Daha sonra bomba ihbarının sahte olduğu anlaşılmıştı.
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