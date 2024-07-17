Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Matt Damon ile 19 yıllık eşi Luciana Damon denizde aşka geldi - magazin haberleri

        Matt Damon ile 19 yıllık eşi Luciana Damon denizde aşka geldi

        Matt Damon ve eşi Luciana, kızlarıyla Mikonos'ta tatil yapıyor. Tatil esnasında kızları ebeveynlerinden ayrı olarak eğlenirken, 19 yıllık evli çift de denizde aşk pozları verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 12:27 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hollywood'un Oscar ödüllü yıldızı Matt Damon, Yunanistan'ın Mikonos adasında eşi Luciana Damon ve kızlarıyla tatilin tadını çıkarıyor.

        • 2

          53 yaşındaki ABD'li oyuncu ve 47 yaşındaki Arjantinli eşi, plajda sık sık birbirlerine sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.

        • 3

          Çiftin Alexia (25), Isabella (18), Gia (15) ve Stella (13) adlarındaki kızları bir ara deniz yatağına binerek denize açıldı.

        • 4

          Anneleri Luciana'nın gözetiminde deniz yatağına binen kızlar, denizin açıklarında çok eğlendi.

        • 5

          Bu esnada Damon çifti de denize girerek serinlemeyi tercih etti.

        • 6

          Matt ve Luciana Damon ikilisi, denizde aşka gelmiş görünüyordu.

        • 7

          19 yıllık evli çift, denizde birbirlerine sarılarak kızlarını seyretti.

        • 8

          GECE KULÜBÜNDE TANIŞMIŞLARDI

          Matt Damon, 2003'te 'Stuck On You' filminin çekimleri sırasında Miami'de kalabalık bir gece kulübünde Luciana ile tanıştığında Alexia dört yaşındaydı. Luciana, Alexia'yı 1998'de, memleketi Arjantin'de yaşarken ilk eşi Arbello Barroso ile birlikteliğinden dünyaya getirmişti.

          Matt ve üvey kızı Alexia yakın bir ilişki içindeler. Alexia, 2009 yılında 'We Bought a Zoo'da Damon ile birlikte rol aldı. Alexia, televizyon ve film sektöründe üvey babasının izinden gidiyor.

        • 9

          SAHTE BOMBA İHBARI

          Mikonos'ta uzun süredir tatilini sürdüren Damon çifti, geçtiğimiz günlerde gittikleri bir plaj barına yapılan bomba ihbarıyla heyecanlı dakikalar yaşamıştı. Çift, bölgenin boşaltılması talebine sakince karşılık vermişti. Daha sonra bomba ihbarının sahte olduğu anlaşılmıştı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
        Daha 3 yaşındaydı... Bungalov tesisinde büyük acı!
        Daha 3 yaşındaydı... Bungalov tesisinde büyük acı!
        29 kişinin öldüğü yangında ilk duruşma!
        29 kişinin öldüğü yangında ilk duruşma!
        10 milyon TL'lik pırlantayı böyle çaldılar!
        10 milyon TL'lik pırlantayı böyle çaldılar!
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek
        Sınavın 2.oturumunu beklerken, başına mermi isabet etti!
        Sınavın 2.oturumunu beklerken, başına mermi isabet etti!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Glisemik indeksi düşük 5 besin!
        Glisemik indeksi düşük 5 besin!
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        Habertürk Anasayfa