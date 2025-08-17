Mateusz Lis: Kazanamadığımız için üzgünüz

Göztepe'de Arda Okan Kurtulan, Mateusz Lis ve Heliton, sahalarında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundular.

28 yaşındaki file bekçisi, iki tarafın da kazanabileceği bir maç oynandığını belirterek, "Çok değerli 1 puan. İki takımın da kazanabileceği bir maçtı. Planımız vardı, en iyi şekilde sahaya yansıttık." ifadelerini kullandı.

"SON DAKİKADAKİ KURTARIŞ BENİ MUTLU ETTİ"

Mücadelenin son bölümünde yaptığı kritik kurtarışa değinen Lis, "Son dakikada takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Ben böyle anlarda ekstra işler yapmak zorundayım." dedi.

"KAZANMAK İSTİYORDUK"

Göztepe'nin başarılı kalecisi, alınan puanın önemine rağmen galibiyeti hedeflediklerini vurgulayarak, "Kazanamadığımız için üzgünüz. Gerçekten kazanmak istiyorduk. Gol yememek iyiydi bizim adımıza. Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren böylesi önemli bir takıma karşı puan almak önemli." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

HELITON: BAŞLANGIÇLAR ÇOK ÖNEMLİ Göztepe'nin savunma oyuncusu Heliton, iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Başlangıçlar çok önemli. Geçen hafta galibiyetle başladık. Bugün kazanmak istiyorduk ama 1 puan aldık. Göztepe, Süper Lig'de ileri gitmek isteyen bir takım. Geçen yıl lige çıktıktan sonra iyi bir sezon geçirdik. Bu yıl kesinlikle daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum." dedi. "GÖZTEPE RUHU, SAHADA BİRLİKTE SAVAŞMAK DEMEK" Savunmadaki performanslarını da öne çıkaran Heliton, "Savunmada çok iyiydik. Hocamızın dediği gibi iyi bir atak savunmayla başlar. Bunu hep beraber yaptık. Tüm takım halinde savunma yaptık. Elimizden gelen her şeyi sahada verdik. Göztepe ruhu, sahada birlikte savaşmak demek." ifadelerini kullandı. ARDA OKAN KURTULAN: "İYİ SAVAŞTIK" Genç oyuncu Arda Okan Kurtulan ise uzun süre eksik oynamalarına rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını vurguladı: "Uzun süre eksik oynadık. Takım olarak iyi savaştık. Saha içinde Göztepemizi iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Daha iyi günler göreceğiz."