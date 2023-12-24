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        Haberler Televizyon MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 24 Aralık 2023 Pazar MasterChef Türkiye kim veda etti?

        MasterChef All Star'da eleme heyecanı! 24 Aralık MasterChef kim elendi?

        MasterChef All Star yarışmasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. Hafta boyunca eleme potasına giren tüm yarışmacılar pazar akşamı yarışmada kalmak için kıyasıya rekabet ediyor. Haftanın son eleme adayı Sergen olurken bu haftanın elenen ismi ise şeflerin oylarıyla gecenin sonunda netlik kazanacak. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte 24 Aralık 2023 Pazar günü MasterChef All Star'a veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 18:15 Güncelleme: 24.12.2023 - 18:15
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        • 1

          MasterChef'te heyecanlı eleme gecesi heyecanı devam ediyor. Bu hafta kimin elendiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacının kim olacağı sorgulamaları sürüyor. İşte 24 Aralık 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef'te elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı belli oldu. Günün konsepti keşkek olurken, haftanın son eleme adayı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Sergen oldu.

        • 4

          Mavi Takım

          Tahsin (Kaptan)

          Sergen

          Barbaros

          Hasan

        • 5

          Kırmızı Takım

          Eren (Kaptan)

          Kıvanç

          Esra

          Batuhan

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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