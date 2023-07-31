MasterChef'te böyle bir eleme görülmedi! İşte 30 Temmuz MasterChef'e veda eden isim!
TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğuda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerin olduğu yemek yarışması MasterChef Allstar'da 30 Temmuz akşamı eleme gecesi yaşandı. Yarışmaya veda eden isim elenme biçimiyle bir ilk oldu. İşte 30 Temmuz MasterChef Allstar'a veda eden yarışmacı...
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MasterChef Allstar'ın son yayınlanan bölümüne Hataylı Murat Usta konuk olmuştu. Yarışmacılar en iyi performanslarıyla potadan kurtulmak için çaba gösterdiler. Sevilen yarışmacılardan biri beklenmedik bir olayla MasterChef Allstar’a veda etti.
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Eleme gecesinin yaşandığı bölümün fragmanına Mehmet Şef'in, ''Karanlık bir gecedeyiz, böyle zamanlarda çok konuşulacak bir şey yok. Yaşadığı şey milyonda bir yaşanacak bir şey.'' sözleri damga vurmuştu.
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Yayınlanan bölüm fragmanında şeflerin açıklamalarından sonra kuliste bekleyen yarışmacılar birinin rahatsızlandığını düşündü. Tolga, Batuhan ve Mert potadan ilk çıkan isimler oldu. Yarışmaya beklenmedik bir isim trajik bir olay ile veda etti.
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BÜŞRA YARIŞMAYA VEDA ETTİ!
Bu hafta potaya giren isimler Rıfat, Tolga, Mert, Çağatay, Eda, Büşra ve Batuhan olmuştu. All Star'da Büşra şeflerin istediği yaprak sarmasını yaptıktan sonra kasnağı tabaktan almayı unuttu. Tabağındaki sarmaları kalıptan çıkarmayı unutan Büşra yarışmaya veda etti.