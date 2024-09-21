MasterChef'te son eleme adayı kim oldu? 21 Eylül MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan sürüyor. Haftanın son eleme adayının belli olacağı MasterChef yeni bölümde şefler yarışmacılardan 'Tulumba Tatlısı' yapmalarını istedi. Günün sonunda en az başarılı tabağı yapan yarışmacı, haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına gidecek. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu? 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var? İşte 21 Eylül 2024 Cumartesi MasterChef haftanın son eleme adayı...
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Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te haftanın son eleme adayı bu akşam belli oluyor. MasterChef yeni bölümünde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı eleme potasına gidecek son eleme adayı olacak. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu? MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef haftanın 7. eleme adayı...
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MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına gidecek 7. yarışmacı belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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MASTERCHEF’TE MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?
MasterClass eğitiminden başarıyla ayrılan yarışmacı belli oldu. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterClass'ı kazanan yarışmacı Onur oldu.
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MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Şirin
Kerem
Yudum
Beyza
Erim
Zübeyde
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Alper (Takım Kaptanı)
Onur
Emre
Eda
Şirin
Kerem
Ezgi
Nigar
Nevzat
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Kırmızı Takım
Erim (Takım Kaptanı)
Semih
Kaan
Zübeyde
Beyza
Yudum
Hakan
Ayşe
Akın
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 EYLÜL?
MasterChef'te elenen son isim Beril oldu.