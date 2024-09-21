Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te haftanın son eleme adayı bu akşam belli oluyor. MasterChef yeni bölümünde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı eleme potasına gidecek son eleme adayı olacak. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu? MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef haftanın 7. eleme adayı...