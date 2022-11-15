Son olarak oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını katın ve 1-2 dakika kadar karıştırmaya devam edin.



Hazır olan creme brulee karışımını, ısıya dayanıklı fırın kaplarına eşit olarak paylaştırın. Tabanını en az bir parmak kalınlığında su ile kapladığınız fırın tepsisine porsiyonluk tatlı kaplarını dizin.



Yumurta ağırlıklı ve sulu kıvamlı bir tatlı olduğu için önceden ısıtılmış 120 derece fırında, sütlü tatlı kıvamı alana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Hafif bir şekilde salladığınızda kenar kısımlarından ayrılmıyorsa tatlınız bu süre zarfında olmuş demektir.