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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 3 Ağustos Pazar MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi, yedeklere kim seçildi?

        MasterChef kim kazandı? 3 Ağustos Pazar Masterchef yedeklerden ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye'de ilk 20 isim belli oldu. Şimdi sıra yedeklerden ana kadroya girecek isimlerde. 3 Ağustos Pazar günü yedeklerden ana kadroya katılmaya hak kazanan yarışmacı netlik kazanıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada ana kadroya giren isim merak ediliyor. Peki, 3 Ağustos Pazar ana kadroya giren isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 17:29 Güncelleme: 03.08.2025 - 17:29
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        • 1

          MasterChef'te son umutlar! Masterchef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya giren son isimler açıklanıyor. Yarışmacılar ana kadroya girmek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 3 Ağustos Pazar MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef Türkiye 2025 yedeklerden ana kadroya giren isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef'te ana kadroya giren 20. yarışmacı İlhan oldu.

        • 4

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef'te ana kadroya giren ilk 20 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:

          1. Grup Yarışmacıları:

          Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

          Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

          Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

          Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

          Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

          MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

        • 5

          2. Grup Yarışmacıları:

          Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

          Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

          Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

          Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

          Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

          İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu.

        • 6

          3. Grup Yarışmacıları:

          Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer

          Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu

          Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan

          Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem

          Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem

          Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer, Yakup, Tunahan oldu.

        • 7

          4. Grup Yarışmacıları:

          Ana kadroya giren 16. yarışmacı: Hakan

          Ana kadroya giren 17. yarışmacı: Tunahan

          Ana kadroya giren 18. yarışmacı: Sümeyye

          Ana kadroya giren 19. yarışmacı: Merve Gezgin

          Ana kadroya giren 20. yarışmacı: İlhan

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