MasterChef kim kazandı? 3 Ağustos Pazar Masterchef yedeklerden ana kadroya kim girdi?
MasterChef Türkiye'de ilk 20 isim belli oldu. Şimdi sıra yedeklerden ana kadroya girecek isimlerde. 3 Ağustos Pazar günü yedeklerden ana kadroya katılmaya hak kazanan yarışmacı netlik kazanıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada ana kadroya giren isim merak ediliyor. Peki, 3 Ağustos Pazar ana kadroya giren isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
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MasterChef'te son umutlar! Masterchef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya giren son isimler açıklanıyor. Yarışmacılar ana kadroya girmek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 3 Ağustos Pazar MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye 2025 yedeklerden ana kadroya giren isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
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MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'te ana kadroya giren 20. yarışmacı İlhan oldu.
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MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'te ana kadroya giren ilk 20 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:
1. Grup Yarışmacıları:
Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan
Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül
Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay
Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur
Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal
MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.
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2. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan
Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla
Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan
Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten
Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar
İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu.
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3. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer
Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu
Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan
Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem
Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem
Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer, Yakup, Tunahan oldu.
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4. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 16. yarışmacı: Hakan
Ana kadroya giren 17. yarışmacı: Tunahan
Ana kadroya giren 18. yarışmacı: Sümeyye
Ana kadroya giren 19. yarışmacı: Merve Gezgin
Ana kadroya giren 20. yarışmacı: İlhan