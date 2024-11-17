MasterChef elenen yarışmacı açıklanıyor! 17 Kasım Pazar MasterChef kim elendi, kim gitti?
MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı bugün belli oluyor. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan Aydın memecik zeytini ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 17 Kasım Pazar MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 17 Kasım Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...
- 1
MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. Eleme oyununun oynandığı 17 Kasım Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 17 Kasım Pazar MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...
- 2
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Ezgi
Eda
Alper
Muratcan
- 3
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
-
- 4
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, KAŞIĞI KİM ALDI?
MasterChef'te en başarılı tabağı yapan isim Onur oldu. Onur 30 dakikada yapılan yemek ile jürilerden kaşık almayı başaran ilk kişi oldu.
- 5
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, 3. ve 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son takım oyununu Kırmızı Takım kazandı. Eleme adayı ise Eda oldu. Haftanın potaya giden 4. ismi Alper oldu.
- 6
MASTERCHEF 1. ve 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı ise Kerem kazandı.
Haftanın ikinci dokunulmazlığını da Kırmızı Takım kazandı. Bireysel dokunulmazlığı Onur alırken eleme adayı Ezgi oldu.
-
- 7
MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
MasterChef'te elenen isim Nigar oldu.