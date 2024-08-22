Bu akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanacak. Takım oyununda Akdeniz yemekleri rüzgarı esiyor. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi şimdiden merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 22 Ağustos dokunulmazlık oyunu kazananı...